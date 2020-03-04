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В январе Индекс производства базовых отраслей снизился на 3,4% в годовом измерении
08:12 04.03.2020 |
В январе Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) снизился на 3,4% в годовом измерении, а отрицательный вклад среди базовых отраслей имели промышленность, сельское хозяйство и транспорт.
"В январе 2020 года экономическая активность оставалась слабой - в годовом измерении ИПБО снизился на 3,4% г/г. Отрицательный вклад среди базовых отраслей имели промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Сохранилось падение объемов производства в металлургии в годовом измерении, несмотря на незначительное улучшения внешней ценовой конъюнктуры ", - говорится в документе.
Из-за теплой погоды существенно снизились добыча угля и производство в энергетическом секторе.
Сокращение портфеля заказов на машиностроительную продукцию, в частности вагонов и локомотивов, а также машин и оборудования для других видов деятельности негативно влияло на машиностроение.
При этом сдерживали падение промышленности рост химической и пищевой отраслей.
Объемы грузовых перевозок уменьшились прежде всего из-за сокращения объемов транзита газа по территории Украины, поскольку даже ожидаемо ниже законтрактованные объемы не были использованы из-за низкого спроса на газ в Европе на фоне теплой погоды.
Падение в сельском хозяйстве (с января по май отражает только показатели животноводства) обусловлено снижением выращивания (в живой массе) животных и производства молока, частично было компенсировано ростом производства яиц.
При этом погодные условия были благоприятными для строительства.
Рост розничного товарооборота ускорился, и в дальнейшем поддерживаемое устойчивым ростом доходов населения (средняя заработная плата увеличилась на 16,3% г/г и 12,5% г/г в номинальном и реальном измерениях соответственно) и высокими потребительскими настроениями домохозяйств.
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