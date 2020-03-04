Артемсоль, Большевик и другие: Кабмин передал на приватизацию 435 гособъектов





Правительство передало 435 государственных объектов на приватизацию, среди них - четыре крупных предприятия.

Об этом сообщается на Правительственном портале по результатам заседания правительства 3 марта.

"Правительство передало рекордный 431 государственный объект на приватизацию Фонду государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации. Вместе правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до того", - говорится в сообщении.

По этому поводу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для сравнения с 2008 по 2018 год было передано всего 93 объекта на приватизацию.

Кроме того, правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственно-продовольственная зерновая корпорация", ГАК "Хлеб Украины", ГП "Артемсоль Украины". На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.

Глава правительства Алексей Гончарук отметил в Telegram, что в частности, Кабмин отменил монополию на производство соли в Украине и ГП "Артемсоль" приватизируют через прозрачный аукцион. По его информации, предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета в сумме 3,14 млн гривень из-за манипуляций с ценой на соль, а руководство госпредприятия является фигурантами дел о взятках в 800 тысяч гривень.