Правительство изменило правила согласования Госгеокадастром документов по землеустройству

Кабинет министров исключает коррупционные риски в процессе согласования Госгеокадастром документации по землеустройству, в частности заявки будут распределяться между экспертами по принципу случайности.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram.

"Правительство исключает коррупционные риски в согласовании Госгеокадастром всех видов документации по землеустройству... Отныне никаких надуманных отказов или договоренностей. Все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту в стране", - написал Гончарук.

Он добавил, что в пилотном режиме этот принцип был применен относительно согласования проектов отвода, и тогда количество негативных заключений резко сократилось с 40% до 15%.