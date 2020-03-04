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Кабмин увеличил персонал центрального аппарата Офиса финконтроля
15:49 03.03.2020 |
Кабмин министров внес изменения в постановление о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти от 5 апреля 2014 г. № 85. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании Кабмина.
Кабмин сохранил численность Офиса финансового контроля в 2312 работников. Одновременно 384 сотрудника переведены в центральный аппарат.
В результате персонал центрального аппарата Офиса финансового контроля составит 800 человек, территориальных органов - 1512. Все они имеют статус госслужащих.
В феврале 2020 года руководителем нового Офиса финансового контроля назначен Игорь Буграк.
Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля утвердил Положение об Офисе финансового контроля.
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