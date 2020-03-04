Кабмин увеличил количество инспекторов габаритно-весового контроля

Кабинет министров на заседании во вторник, 3 марта, принял решение о реорганизации 24 областных управлений Госслужбы безопасности на транспорте в 10 межрегиональных органов, а также об увеличении количества инспекторов службы на 200 человек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, дополнительные 200 инспекторов будут привлечены для обеспечения надлежащего габаритно-весового контроля за перегруженными фурами.

Кроме того, согласно решению правительства образуются межрегиональные территориальные органы Укртрансбезопасности - 24 территориальных органа будут реорганизованы в 10 межрегиональных управлений.

"Оптимизация деятельности системы территориальных органов "Укртрансбезопасности", упорядочение их структуры и централизация функциональных процессов на уровне межрегиональных управлений призвана повысить эффективность работы", - отмечается в сообщении.