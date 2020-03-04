Ещё один соцопрос показал уменьшение сторонников земельной реформы

72% опрошенных украинцев, принявших бы участие в референдуме (или 64,3% всех опрошенных), проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Центр Разумкова.

21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Поддержка гражданами продлении моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько возросла за последние четыре месяца: в октябре 2019р. за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019р. - 68,3% тех, кто собирался принять участие в референдуме.

Относительное большинство граждан (48,5%) поддерживают блокирование работы Верховной Рады фракциями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" с целью не допустить рассмотрение закона о рынке земли.

Не поддерживают такие действия - четверть опрошенных (25,4%).

Остальные опрошенные не интересуются этим вопросом или затруднились с ответом.

Напомним:

По результатам опроса КМИС, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, по данным КМИС доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Справка.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.