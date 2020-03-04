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Кабмин изменил правила аренды госимущества
15:41 03.03.2020 |
Кабинет министров принял новые правила передачи в аренду государственного и коммунального имущества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании Кабмина.
Согласно документу, государственное предприятие "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" становится ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы.
Как сообщало РБК-Украина, новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. согласно закону аренда государственного, а также муниципального имущества будет идти через систему ProZorro.Продажи.
Напомним, в октябре 2019 года Верховная рада приняла закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины о процедурах банкротств и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности
Как сообщало РБК-Украина, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.
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