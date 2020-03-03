Правительство вводит электронный больничный с 1 апреля

Кабинет министров вводит систему электронных больничных листов с 1 апреля 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн - больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику", - сообщает премьер.

Отмечается, что врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования.

По словам Гончарука, это, во-первых, ускорит процедуру получения страховых выплат, а во-вторых, уменьшит мошенничество, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн.

Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.

Напомним:

Запуск электронного больничного анонсировали в Минсоцполитики в январе. Тогда заявлялось, что:

* каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью - вводится персональная ответственность врача, который выдал этот документ;

* электронный больничный даст возможность отследить, выдал ли больничный профильный врач;

* Минсоцполитики сможет бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.