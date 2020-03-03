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Текущий счет платежного баланса в январе был профицитным
12:09 03.03.2020 |
Профицит текущего счета платежного баланса в январе составил 590 млн долларов (в январе прошлого года - 624 млн долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В январе 2020 года наблюдался рост объемов экспорта товаров на 2.3% (в декабре 2019 года - на 1.4%).
Импорт товаров сократился на 1.7% (в декабре 2019 года - увеличился на 7.9%).
Объемы экспорта товаров составили 3.8 млрд долларов.
Основным фактором роста стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 14,3% (в декабре 2019 года - на 15.7%) благодаря экспорту зерновых (вырос на 21.9%) и масел и жиров (вырос на 29.5%).
В то же время существенно сократился экспорт черных и цветных металлов - на 26.4% (в декабре 2019 года - на 27.0%).
Объемы импорта товаров составили 3,9 млрд долларов.
Сокращение импорта в январе произошло за счет уменьшения энергетического импорта - на 17.7% (в декабре 2019 года - на 14.3%).
Зато объемы неэнергетического импорта увеличились на 2.7% (в декабре - на 13,8%) за счет роста импорта промышленных изделий - в 1.5 раза (в декабре 2019 года - на 31.8%) и продовольственных товаров - на 16.1% (в декабря 2019 года - на 31.2%).
Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в январе составило 591 млн долларов (в январе 2019 года - 619 млн долларов).
Чистый приток по финансовому счету составил 315 млн долларов (в январе прошлого года чистый отток составил 687 млн долларов).
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе 2020 года оценен в 201 млн долларов (в январе 2019 года - 147 млн долларов).
Из них 62% было направлено в реальный сектор, другие - реинвестированные доходы в банковский сектор.
Профицит сводного платежного баланса составил 906 млн долларов (в январе 2019 года дефицит составлял 68 млн долларов).
По состоянию на начало февраля объем международных резервов составил 26.3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.9 месяца.
Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).
В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост валового внутреннего продукта в 2019 году в 3,3%.
НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019.
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