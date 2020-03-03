В Украине стартовала кампания по детенизации рынка труда в строительстве

Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) со 2 марта 2020 года начинает масштабную всеукраинскую кампанию по детенизации рынка труда в строительной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

"Во исполнение поручения Премьер-министра о мерах по детенизации рынка труда в строительной отрасли 2 марта стартует масштабная всеукраинская кампания, которая пройдет в два этапа", - говорится в сообщении.

Так, со 2 по 20 марта 2020 года инспекторы труда проведут информационную кампанию, в ходе которой будут разъяснять работодателям и работникам преимущества официального трудоустройства и риски незадекларированного труда. Также во время первого этапа значительное внимание будет уделено вопросам профилактики производственного травматизма при выполнении строительных работ.

На втором этапе: с 30 марта по 30 апреля Гоструда будет проводить инспекцию субъектов хозяйствования строительной отрасли.

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве 17 января 2020 года заявил, что правительство ожидает от строительного бизнеса легализации добычи материалов и рынка труда в отрасли.