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В Украине стартовала кампания по детенизации рынка труда в строительстве
08:35 03.03.2020 |
Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) со 2 марта 2020 года начинает масштабную всеукраинскую кампанию по детенизации рынка труда в строительной отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.
"Во исполнение поручения Премьер-министра о мерах по детенизации рынка труда в строительной отрасли 2 марта стартует масштабная всеукраинская кампания, которая пройдет в два этапа", - говорится в сообщении.
Так, со 2 по 20 марта 2020 года инспекторы труда проведут информационную кампанию, в ходе которой будут разъяснять работодателям и работникам преимущества официального трудоустройства и риски незадекларированного труда. Также во время первого этапа значительное внимание будет уделено вопросам профилактики производственного травматизма при выполнении строительных работ.
На втором этапе: с 30 марта по 30 апреля Гоструда будет проводить инспекцию субъектов хозяйствования строительной отрасли.
Как сообщал Укринформ, премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве 17 января 2020 года заявил, что правительство ожидает от строительного бизнеса легализации добычи материалов и рынка труда в отрасли.
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