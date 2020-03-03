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Индексация пенсий в Украине состоится в сентябре
08:19 03.03.2020 |
Правительство проведет индексацию и повысит пенсии в Украине уже в сентябре.
Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook.
"В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 грн / мес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно пенсия будет расти для всех.
"Президент Владимир Зеленский, правительственная команда и депутатский корпус разработали стратегию роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023-му году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривень", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов.
"Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации их пенсии в среднем вырастут минимум на 700 грн / мес, далее - от 78, еще через год - от 75, а затем - 70 лет", - сообщили в Кабмине.
В Минсоцполитики добавили, что если Парламент поддержит законопроект №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать помощь на уход.
"Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн", - отмечается в сообщении.
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