В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала

По оперативным данным Государственной налоговой службы (ГНС), в феврале текущего года в государственный бюджет поступило 37,1 млрд гривен, что на 2,5 млрд гривен, или 7,1%, больше плана.

Об этом говорится в сообщении ГНС, передают Українські Новини.

В том числе, в феврале госбюджет получил на 27,6%, или на 8 млрд гривен больше, чем в феврале 2019.

Сбор платежей в феврале 2020 году до общего фонда государственного бюджета (без учета бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость) составил 47,9 млрд гривен, что на 5,8 млрд гривен больше, чем в феврале 2019.

Отмечается, что по налогу на добавленную стоимость выполнение индикатива февраля составило 145,4%, или 3,4 млрд гривен.

Указывается, благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков в феврале задекларировано 20,8 млрд гривен, что на 1,9 млрд гривен (+9,8%) больше, чем в феврале 2019 года.

В результате, январское отставание по поступлениям НДС уже перекрыто: в январе-феврале выполнения индикатива составляет 105,1%, или +0,9 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%.

В 2019 году госбюджет недополучил 35 млрд гривен доходов.