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Начисления за коммуналку за январь выросли на 20%
21:12 02.03.2020 |
Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2020 года составили 23,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
По сравнению с декабрем 2019 года общая сумма начислений выросла на 19,4%. В декабре было начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).
По данным статистического ведомства, в январе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд (83,1% начисленных за этот период сумм).
Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2020 года составила 67,0 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее (63,1 млрд грн).
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.
По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).
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