Индекс ожиданий деловой активности в феврале подскочил после 4 месяцев снижения - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины, в феврале вырос сразу на 10,9 пунктов - до 51,2 пунктов, что выше нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании оптимистических ожиданий бизнеса.

"Бизнес существенно улучшил ожидания относительно своих экономических результатов. Рост индекса произошел вследствие улучшения настроений в отношении экономической конъюнктуры предприятий промышленности и сферы услуг", - отметил НБУ в понедельник.

Центробанк уточняет, что в промышленности ИОДА подскочил на 9,4 п. - до 53,1, в услугах - на 11,7 п., до 52,8 и в торговле - на 13,6 п., до 49,9.

В то же время в строительстве зафиксировано незначительное его снижение на 0,1 п. - до 34,2.

По его данным, после четырех месяцев пессимистических настроений предприятия промышленности ожидают рост по сравнению с предыдущим месяцем (рост с 43,7 до 53,1). Респонденты существенно улучшили свои ожидания как по объемам производства продукции, так и по объемам новых заказов на продукцию, в том числе на экспортные заказы (соответственно 63,3 п., 62 п. и 53,6 п. против 39,8п., 44,1 п. и 40,2 пунктов месяцем ранее).

Увеличение численности работников пока ожидают только предприятия сферы услуг. В то же время респонденты предприятий промышленности и торговли несколько имели несколько сдержаннее оценки по сокращению численности работников по сравнению с январем.

