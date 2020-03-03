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Гончарук об индексации пенсий: вопрос находится в процессе разработки
13:14 02.03.2020 |
Вопрос об индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте в соответствии с решением прошлого правительства, находится в процессе разработки.
Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.
«В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки», - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составит 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн - дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.
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