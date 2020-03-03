Спрос на новые легковые авто в феврале вырос на 21%

В прошедшем месяце в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей. В результате по сравнению с февралем прошлого года рынок новых авто вырос сразу на 21%, сообщает Укравтопром.

Наиболее популярной маркой месяца была RENAULT. Первую строчку рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя годичной давности увеличился почти на 68 процентов.

На втором месте TOYOTA с результатом 1089 авто. Свой февральский результат эта японская марка увеличила почти на 52 процента.

Третье место украинцы отдали KIA, приобретя 479 автомобиля этой марки, или на 20% меньше чем годом ранее.

SKODA разместился на четвертой позиции с 368 автомобилями (+4% к фев. 2019г.).

С девяти процентным падением замыкает ТОП-5 февральского рейтинга первичных регистраций новых легковых авто - NISSAN, в зачете которого 361 регистрация.

Бестселлером месяца вновь стал компактный кроссовер TOYOTA RAV4. В феврале эту модель выбрали 482 покупателя.