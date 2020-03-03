Долг Украины сократился почти на $1 млрд из-за девальвации

За январь 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 80,72 млрд грн - до 2 079,02 млрд грн.

В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $0,94 млрд - до $83,4 млрд.

Об этом сообщили в Минфине.

В январе произошла девальвация гривны к доллару на 5,2%, подсчитали в НБУ.

Соответственно, гривневый эквивалент валютного долга статистически увеличился, а валютный эквивалент гривневого долга - уменьшился.

Если же анализировать динамику внутреннего прямого долга, который почти полностью гривневый, то в январе он уменьшился на 8,27 млрд грн, гарантированный долг вырос на 0,01 млрд грн.

Прямой внешний долг в январе вырос на $1,24 млрд благодаря выпуску еврооблигаций на 1,25 млрд евро (в долларовом эквиваленте это $1,38 млрд), гарантированный внешний долг уменьшился на $0,09 млрд.

По состоянию на 31 января 2020 года государственный и гарантированный государством внешний долг составили 1 248,43 млрд грн (60,05% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $50,1 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 830,59 млрд грн (39,95%) или $33,33 млрд.