Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 07:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%
08:12 02.03.2020 |
После того, как в январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи, в феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
При этом совокупные доходы госбюджета в феврале составили 95,3%.
Отмечается, что причины, которые усложнили выполнение росписи в январе, имели влияние и в феврале.
"Речь идет о различии фактических макроэкономических показателей от тех, которые были заложены в государственном бюджете на 2020 год. В частности речь идет об укреплении курса гривны, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), низкие цены на природный газ, более медленный рост средней зарплаты, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год", - говорится в сообщении.
В то же время в феврале доходы, за администрирование которых отвечает Государственная налоговая служба, составили 37,1 млрд гривен и были выше, чем роспись на 7,1%, или на 2,5 млрд гривен.
"Главным источником перевыполнения доходов в феврале были поступления налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, который составил 21,6 млрд гривен. Сальдо поступлений НДС в феврале составил 10,8 млрд гривен, что на 3,4 млрд гривен больше росписи февраля (в феврале было возмещено 10,8 млрд гривен)", - подчеркнули в министерстве.
Также в феврале обеспечено выполнение показателей росписи от акцизного налога с табачных изделий на сумму 3,3 млрд гривен благодаря восстановлению производства табачными компаниями.
В свою очередь, по оперативным данным Госказначейства, в январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд гривен, или 85,5% от росписи.
Также расходы на оплату труда выросли на 17,8% г/г до 28,2 млрд гривен в результате повышения минимальной заработной платы и составили 91,9% от росписи.
Кроме того, снижение доходности по ОВГЗ и укрепление курса гривны позволили сэкономить на обслуживании долга 3,4 млрд гривен.
Также сообщается, что 28 февраля Минфин получил новый проект макропрогноза от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и в ближайшее время оценит влияние обновленного макроэкономического прогноза на бюджетные показатели на 2020 год.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 госбюджет недополучил 35 млрд гривен доходов.
Также остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 68% с 55,006 млрд гривен (на 1 декабря) до 17,547 млрд гривен (на 1 января).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
|Правительство и выборы в ОРДЛО: Вернет ли Зеленский Ахметову статус «хозяина Донбасса»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Начисления за коммуналку за январь выросли на 20%
|В мелком опте 2 марта отмечалось снижении цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ
|Morgan Stanley прогнозирует курс 25 грн/$ к концу 2020г
|«Укрнафта» пытается засекретить содержание мирового соглашения с «Приватом» по долгу за нефть
|Индекс ожиданий деловой активности в феврале подскочил после 4 месяцев снижения - НБУ
|Цена ДТ в опте опустилась ниже 19 грн/л
Это интересно
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6
|Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
|Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
|Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса