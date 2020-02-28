Ожидания украинского бизнеса улучшаются, но скептически настроенных много - опрос ЕБА

Результаты исследования Индекса настроений малого бизнеса, который уже третий год подряд проводит Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), показали рост оптимистических взглядов среди украинских предпринимателей, в частности, показатель Индекса вышел из отрицательной плоскости, поднявшись до трех баллов из пяти возможных, по сравнению с 2,7 балла в прошлом году, однако большинство опрошенных (69,1%) считают, что экономическая ситуация все еще является неблагоприятной для ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты представила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Приятно видеть, что среди представителей бизнеса преобладают позитивные настроения. Несмотря на то, что негатива стало меньше, малый бизнес все еще жалуется на проблемы, которые касаются сферы государственного регулирования. Конечно, доверие между государством и бизнесом нельзя построить в один момент, это можно сделать только путем формирования долгосрочного положительного опыта в отношениях между двумя сторонами", - сказала Деревянко.

В частности, по ее словам, хотя число недовольных экономической ситуацией и уменьшилось на 3 п.п. (в 2018 году было 72,2%), количество скептически настроенных к имеющимся в стране экономическим условиям предпринимателей остается достаточно большим.

Так, самыми большими препятствиями для бизнеса 49,6% и 46% опрошенных назвали налоговую нагрузку и высокий уровень коррупции соответственно.

В то же время, по словам Деревянко, количество недовольных этими двумя факторами уменьшилось по сравнению с 2018 годом до 56,4% и до 51,9% соответственно.

"Именно из-за нарушения налогового регулирования 35,1% предпринимателей были оштрафованы за последние три года. Большинство (33,1%) просто опоздали с уплатой налогов, а 10,8% сделали ошибки при оформлении отчетности. Однако причиной такой ситуации, по данным респондентов, часто является непонятность процедур и неосведомленность предпринимателей об изменениях в налогообложении", - отмечается в материалах презентации.

Кроме того, почти 10% опрошенных пожаловались на неправомерность решений контролирующих органов при налоговых проверках.

Согласно представленным результатам исследования, в целом количество удовлетворенных текущим положением дел в бизнесе существенно выросло - до 42% с прошлогодних 31,6%.

Кроме того, на 10 п.п. выросло количество предпринимателей, ожидающих улучшения состояния дел в бизнесе по сравнению с прошлым годом, - до 58,7% против 47,4%.

Согласно материалам презентации, 40,8% опрошенных предпринимателей планируют увеличивать количество наемных работников, и только 9,6% - сокращать.

К тому же 44,6% планируют повысить уровень заработной платы своим работникам.

По словам исполнительного директора ЕБА, также за последний год резко возросла удовлетворенность предпринимателей своим уровнем доходов - почти в полтора раза - до 40,7%, тогда как в прошлом году только 27% респондентов устраивал показатель их прибыли. Тем не менее, подавляющее большинство (59,3%) все же хотели бы зарабатывать больше.

Данное исследование проводилось с 29 октября по 18 декабря 2019 года, в нем приняли участие 632 владельца и директора малого бизнеса всех сфер деятельности.

Индекс настроений малого бизнеса проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2018 года с целью сотрудничества с малым и микробизнесом и анализа точек роста, которые будут стимулировать его развитие.

Как сообщал УНИАН, бизнес-сообщество незначительно ухудшило оценку налоговой системы Украины, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией Налогового индекса, который в апреле-октябре 2019 года снизился до 2,90 балла с 2,98 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, оставшись в отрицательной плоскости, в которой он находится на протяжении всей истории исследования с 2011 года.