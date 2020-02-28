Задолженность населения за жилкомуслуги в январе-2020 увеличилась на 6,7% - Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты - в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 4,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

