Финансовые новости
- |
- 28.02.20
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Задолженность населения за жилкомуслуги в январе-2020 увеличилась на 6,7% - Госстат
16:54 28.02.2020 |
Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты - в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 4,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Социология и план Коломойского: Что за проект Палицы олигарх готовит для битвы с Зеленским
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты оценили влияние на курс гривны коронавируса и отказа нерезидентов от ОВГЗ
|Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон
|Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского
|Стрельба на «Барабашово»: Какую политическую войну мог начать Кернес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ожидания украинского бизнеса улучшаются, но скептически настроенных много - опрос ЕБА
|Реальная зарплата в Украине в январе 2020 г. возросла на 12,5% - Госстат
|Оператор ГТС определил победителей тендеров на поставку газа на 1,5 миллиарда
|Коболев: санкции США полностью остановят «Северный поток-2»
|Задолженность населения за жилкомуслуги в январе-2020 увеличилась на 6,7% - Госстат
|За год в мире открыли 83 водородные заправки
Это интересно
|В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
|Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров