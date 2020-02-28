Госгеонедр хочет выручить 8 млрд грн за 12 месторождений

Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион спецразрешения на 12 участков общей начальной стоимостью 7,944 млрд грн ($322,9 млн). Соответствующая информация обнародована на сайте Prozorro 27 февраля, сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

Отмечается, что на продажу были выставлены лицензии на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаниками, песком, известняком, глиной, молибденовыми металлами.

"Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа. Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Госгеонедра, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно - и это также впервые для Службы", - заявил председатель Госгеонадра Роман Опимах.

По его словам, присоединится к торгам могут все желающие. Опимах добавил, что иностранныс бизнесменам упростили механизм участия в аукционах - убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в торгах.