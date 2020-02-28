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Расходы на выплату зарплаты бюджетникам в прошлом году выросли на 22,7%
08:10 28.02.2020 |
Расходы Государственного бюджета Украины за 2019 год на выплату заработной платы и начислений для работников бюджетной сферы выросли по сравнению с 2018 годом на 22,7% и составили 210,1 млрд грн.
Об этом говорится в информации Министерства финансов Украины о выполнении Государственного бюджета Украины за 2019 год.
"Расходы на выплату заработной платы и начислений для работников бюджетной сферы в 2019 году составили 210,1 млрд грн, что на 38,8 млрд грн, или на 22,7 процента больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост соответствующих расходов связан с повышением минимальной заработной платы, окладов согласно Единой тарифной сетки. Так, размер должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки устанавливался в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, то есть 1921 грн (повышение составило 9,0 процента по сравнению с 2018 годом).
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