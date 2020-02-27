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Минфин опубликовал отчет о выполнении госбюджета-2019
15:54 27.02.2020 |
Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 81 млрд грн при плане 99,6 млрд грн. Об этом говорится в отчете Министерства финансов о выполнении госбюджета, опубликованном 27 февраля в газете "Урядовый курьер".
Как отмечают в пресс-службе Минфина, дефицит госбюджета в 2019 году удержан в рамках предельного показателя, утвержденного законом "О государственном бюджете Украины на 2019 год" (план - 99,6 млрд грн, факт - 81 млрд грн), а госдолг по отношению к ВВП снижен (по предварительным оценкам ниже 50% к ВВП).
Отмечается, что в 2019 году обеспечено финансирование защищенных статей расходов, а также расходов, способствующим развитию экономики и благосостояния граждан. Среди них: 46,7 млрд грн - льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и газа; 182,3 млрд грн - трансферты Пенсионному фонду (включая 7,1 млрд грн, полученных от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией); 122,1 млрд грн - на образование; 94,7 млрд грн - на медицину.
Расходы на усиление обороноспособности государства составили 218 млрд грн, что на 13,7% больше 2018 года.
В Минфине отмечают, что по доходам госбюджет выполнен на 99,1% годового показателя, утвержденного Верховной Радой с изменениями. Недовыполнение связывают с укреплением гривни, что повлияло на уменьшение таможенных поступлений; медленным ростом импорта (в частности из-за снижения цен на природный газ и нефтепродукты); падением производства табачных изделий и более низкими объемами добычи природного газа.
В целом, доходы бюджета в 2019 году выросли на 7,6% по сравнению с 2018 годом до 998,3 млрд грн.
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