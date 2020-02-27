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В правительстве планируют сократить возмещение НДС
15:48 27.02.2020 |
Обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС) будет останавливать заявки экспортеров на 1-2 млрд грн ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.
Гончарук напомнил, что Кабинет министров в декабре 2019 года своим постановлением изменил порядок мониторинга налоговых рисков. По мнению премьера, система позволит снизить размеры фиктивного возмещения.
"Теневой рынок НДС оценивается миллиардами гривен в месяц", - сказал он.
Премьер-министр заявил, что обновленная система мониторинга защищает права добросовестных налогоплательщиков.
"Те, кто работают "в белую", только выигрывают: правила будут четкие и понятные", - сказал он.
Напомним, в Украине уже много лет работает система автоматического возмещения НДС экспортерами и система мониторинга оценки рисков.
По данным Государственной налоговой службы, в 2019 экспортерам возместили 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). За 2019 год возмещено 99,4% НДС от заявленных 152,8 млрд грн.
Суммы возмещения НДС по каждому предприятию публикуются на сайте Государственной казначейской службы.
Отметим, в январе 2020 доходы общего фонда государственный бюджет составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).
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