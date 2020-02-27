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В полиции заработали «телефоны доверия» с целью детенизации экономики
13:18 27.02.2020 |
В каждой области Украины заработали "телефоны доверия" полиции для сообщений граждан относительно правонарушений в сферах незаконного использования недр, оборота табака, и тому подобное.
Об этом информирует Национальная полиция Украины в Facebook.
"Для оперативного реагирования на сообщения граждан такие линии созданы в каждой области", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что во исполнение решения правительства на территории Украины полицейские проводят комплекс превентивных мер по противодействию незаконному использованию недр, обороту древесины, топлива, спирта, табака, ликероводочной продукции и игорному бизнесу.
Поэтому, с целью координации усилий и повышения эффективности противодействия правонарушениям в этих сферах в регионах созданы совместные рабочие группы.
"Для оперативного реагирования и пресечения противоправной деятельности в каждом областном управлении стратегических расследований заработали «телефоны доверия». Поэтому граждане, которые располагают информацией о совершении правонарушений, могут обращаться на спецлинию «102» или на «телефоны доверия», - добавили в полиции.
В частности, о таких правонарушениях можно сообщить в каждой области по следующим "телефонам доверия":
- Винницкая область: +38 (097) 264-55-60;
- Волынская: +38 (0332) 74-23-37, + 38 (050) 726-25-56;
- Днепропетровская: +38 (096) 138-22-14;
- Донецкая: +38 (050) 447-42-17;
- Житомирская: +38 (068) 860-99-37;
- Закарпатская: +38 (066) 805-92-85;
- Запорожская: +38 (098) 777-62-80;
- Ивано-Франковская: +38 (097) 933-77-65;
- Киевская: +38 (068) 733-57-37, +38 (044) 271-62-60;
- в Киеве: +38 (098) 002-29-29;
- Кировоградская: +38 (096) 976-06-04, +38 (0522) 24-23-43;
- Луганская: +38 (095) 367-90-10;
- Львовская: +38 (032) 226-52-02;
- Николаевская: +38 (050) 941-96-67;
- Одесская: +38 (048) 779-44-26;
- Полтавская: +38 (099) 537-32-58;
- Ривненская: +380 (68) 951 08 98;
- Сумская: +38 (0542) 60-10-12;
- Тернопольская: +38 (098) 624-00-32;
- Харьковская: +38 (068) 911-67-70;
- Херсонская: +38 (097) 155-36-65;
- Хмельницкая: +38 (050) -531-34-68;
- Черкасская: +38 (097) 012-93-94, +38 (0472) 393-222;
- Черновицкая: +38 (0372) 59-12-02, +38 (098) 00-22-188;
- Черниговская: +38 (0462) 662-844, +38 (063) 450-14-25.
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