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В Украине запустили «гринкарту» для IT-специалистов из-за рубежа
13:02 27.02.2020 |
Кабинет министров Украины поддержал установление квот на иммиграцию пяти тысяч IT-специалистов из-за рубежа.
Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в Facebook.
"Сегодня Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию пяти тысяч высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в наших ІТ-компаниях из-за рубежа", - сообщил он.
Борняков добавил, что это позволит иностранцам: получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем им не надо будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев; их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины; они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине; они не привязаны к конкретному месту работы и должности; они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей; они смогут открывать ФЛП.
Борняков объяснил, что украинским IT-компаниям не хватает специалистов, поэтому в правительстве решили привлечь иностранцев.
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