В Украине запустили «гринкарту» для IT-специалистов из-за рубежа

Кабинет министров Украины поддержал установление квот на иммиграцию пяти тысяч IT-специалистов из-за рубежа.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в Facebook.

"Сегодня Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию пяти тысяч высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в наших ІТ-компаниях из-за рубежа", - сообщил он.

Борняков добавил, что это позволит иностранцам: получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем им не надо будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев; их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины; они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине; они не привязаны к конкретному месту работы и должности; они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей; они смогут открывать ФЛП.

Борняков объяснил, что украинским IT-компаниям не хватает специалистов, поэтому в правительстве решили привлечь иностранцев.