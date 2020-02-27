Кабмин снял ряд ограничений на осуществление космической деятельности частными компаниями

Кабинет министров на заседании в среду снял ряд запретов на осуществление космической деятельности частными предприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Принятый на заседании правительства Порядок, кроме выдачи разрешений, также регулирует отказы в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.

Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.