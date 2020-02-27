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Кабмин снял ряд ограничений на осуществление космической деятельности частными компаниями
07:59 27.02.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду снял ряд запретов на осуществление космической деятельности частными предприятиями.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В частности, отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.
Принятый на заседании правительства Порядок, кроме выдачи разрешений, также регулирует отказы в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.
Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.
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