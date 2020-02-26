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Промпроизводство в Украине в январе-2020 снизилось на 5,1% к январю-2019
18:49 26.02.2020 |
Спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении - к январю 2019 года - без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в январе в годовом выражении упало на 4,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в январе упало на 8,4% без учета корректировки на эффект календарных дней и выросло на 1,2% - с учетом корректировки.
По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - 19,2%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - 14,7%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 10,8%, машиностроении - 10,5%, в металлургии - 10,3%.
Рост в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности - на 24,4%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - на 17,4%, производстве электрического оборудования - на 6,9%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, производстве изделий из кожи и других материалов - 3,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 3,8%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.
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