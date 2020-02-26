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Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта в отношении оконно-дверной фурнитуры из Турции
17:35 26.02.2020 |
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину поворотно-откидных механизмов для оконных и балконных дверных блоков происхождением из Турции.
Решение комиссии от 21 февраля 2020 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля 2020 года, которую агентство получило в среду.
Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Аксор Индастри".
Как утверждает заявитель, в течение периода наблюдений вплоть до первого полугодия 2019 года доля импорта фурнитуры из Турции возросла на 7%, в отношении потребления - на 1,1%. Кроме того, цены на турецкую продукцию были значительно ниже себестоимости, а также ниже цен на внутреннем рынке Турции.
Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину оконно-дверной фурнитуры мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом уровень демпинговой маржи нельзя считать минимальным, а объемы импорта - незначительными. При этом объемы импорта турецкой продукции могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю.
Расследование касается поворотно-откидных устройств (механизмов) для оконных и балконных дверных блоков по коду УКТВЭД 8302 41 50 10 происхождением из Турции.
Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.
По данным Госстата, в 2019 году импорт фурнитуры по коду 8302 41 из Турции составил 2,2 тыс. тонн на $7,1 млн, тогда как экспорт в эту страну - 35,7 тонн на $49,4 тыс.
В целом Украина в прошлом году импортировала таких товаров на $51,6 млн, экспортировала на $19,5 млн.
Как сообщалось, в декабре-2019 зампредседателя совета корпорации "Алеф" Станислав Виленский сообщил агентству, что завод по производству оконно-дверной фурнитуры "Аксор Индастри" (Axor Industry, Днепр), входящий в корпорацию "Алеф", нуждается в протекционистских мерах со стороны украинских органов власти в связи со значительным давлением со стороны турецких производителей
Он уточнил, что построенный в 2011 году "Аксор Индастри" - единственный в Украине и наиболее современный подобный завод на территории Восточной Европы.
"Аксор Индастри" в 2018 году увеличил выручку на 42,8% - до 554,48 млн грн, чистую прибыль - на 60,1%, до 36,41 млн грн.
Корпорация "Алеф" объединяет 10 разнопрофильных бизнесов, работающих в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и в аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" - Вадим Ермолаев, основатель также таких предприятий, как "Миропласт", "ЮДК", "ABM Technology", "Оскар", "Днепропресс Сталь", "Алеф-Виналь", "Сады Днепра", "Лунапак", "Агроальянс".
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