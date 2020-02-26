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Украина вводит 50% пошлины на импорт стальной продукции из России
17:30 26.02.2020 |
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на импорт в Украину из России стальных проводов, тросов и канатов.
Об этом сообщается в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля.
В соответствии с Законом Украины "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта" по жалобе частного акционерного общества "Производственное объединение "Стальканат-Силур" решением МКМТ было возбуждено антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину стальной проволоки крученой, тросов, канатов без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением продукции из коррозионностойкой стали) происхождением из Российской Федерации.
Комиссия установила, что доля заявителя в общем производстве этих товаров в Украине превышает 50%. За 2016-2018 годы производственные мощности "Стальканат-Силур" уменьшились на 10,9%, объемы продаж указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9%, уровень занятости на предприятии упал на 47,7%.
Расследование установило, что импорт в Украину указанных стальных проводов, тросов и канатов происхождением из России осуществлялся по ценам, которые были ниже цены продажи подобного товара отечественного товаропроизводителя на внутреннем рынке. МКМТ установила наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом в Украину товара происхождением из России и угрозой причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю.
Учитывая вышесказанное МКТМ было принято решение применить антидемпинговые меры на 5 лет путем введения антидемпинговой пошлины на указанные товары по ставке 50,09%.
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