Гончарук поручил новому главе Фискальной службы сменить руководство всех региональных подразделений

Кабинет министров Украины поручил новому руководителю Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, Сергею Солодченко в течение ближайших недель сменить руководство всех региональных подразделений ведомства в рамках мер, направленных на детенизацию украинской экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

«Вчера я провел совещание с главой Государственной фискальной службой, и мы договорились, что в течение ближайших недель абсолютно все руководители областных, региональных подразделений ГФС будут заменены с целью борьбы с «тенью». У нас есть отдельный план, в ближайшие недели мы серьезно усложним жизнь людям, которые занимаются обналичиванием денег - это серьезная беда для украинской экономики», - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что у правительства есть целый ряд мероприятий, которые планируется осуществить в ближайшее время в данной сфере, однако не сообщил подробности.

«У нас есть целый ряд мероприятий, которые мы будем осуществлять в ближайшее время, о чем сообщим дополнительно», - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля правительство поставило задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко перезагрузить работу ведомства.

12 февраля Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Солодченко ранее занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а уволенный Гутенко с июля 2019 года возглавлял комиссию по реорганизации ГФС для завершения комплексной реформы службы и начала работы налоговой и таможенной служб.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая 2019 года, таможенная служба - 16 июля прошлого года.