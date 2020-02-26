Капитальные инвестиции в агросектор Украины сократились на 16%

Объем капитальных инвестиций в агросектор Украины в 2019 году уменьшился на 10,3 миллиарда гривень, или на 15,8%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 54,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Уменьшение капитальных инвестиций в 2019 году вызвано двумя ключевыми факторами: ревальвацией гривни и ожиданиями открытия рынка земли", - сообщила пресс-служба со ссылкой на эксперта УКАБ Валентину Кропивко.

Общий объем капитальных инвестиции в экономику Украины в 2019 году достиг 584,5 миллиарда гривень. Таким образом, на агросектор пришлось 10% всех инвестиций.

Отмечается, что сельское хозяйство осталось в тройке лидеров по привлечению капитальных инвестиций среди отраслей украинской экономики, тем не менее, оно уступает промышленности и строительству.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению с 2018 годом - до 584,45 миллиарда гривень.