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Налоговая служба увеличила доначисления по итогам проверок на треть
12:41 26.02.2020 |
Государственная налоговая служба Украины по итогам проведенных в 2019 году проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 45,6 миллиарда гривень налогов и сборов, что на 32,6%, или на 11,2 миллиарда гривень, больше, чем в 2018 году.
Соответствующие данные содержатся в отчете об итогах деятельности налоговой службы за прошлый год, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, за указанный период по итогам плановых проверок налоговая доначислила 22,8 миллиарда гривень, по итогам внеплановых проверок - 14,9 миллиарда гривень, а также по результатам фактических проверок - 7,9 миллиарда гривень.
Также в материалах сказано, что в прошлом году сотрудники налоговой провели 4646 плановых проверок налогоплательщиков, 11 867 внеплановых проверок, 5276 встречных сверок, а также 21 789 визитов к плательщикам для документального подтверждения рисков, что меньше аналогичных показателей в 2018 году на 12%, 24%, 17% и 20% соответственно.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году Государственная фискальная служба Украины по итогам проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 34,4 миллиарда гривень налогов и сборов, из которых доначисления по итогам плановых проверок составили 18,9 миллиарда гривень.
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