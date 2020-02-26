Налоговая служба увеличила доначисления по итогам проверок на треть

Государственная налоговая служба Украины по итогам проведенных в 2019 году проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 45,6 миллиарда гривень налогов и сборов, что на 32,6%, или на 11,2 миллиарда гривень, больше, чем в 2018 году.

Соответствующие данные содержатся в отчете об итогах деятельности налоговой службы за прошлый год, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, за указанный период по итогам плановых проверок налоговая доначислила 22,8 миллиарда гривень, по итогам внеплановых проверок - 14,9 миллиарда гривень, а также по результатам фактических проверок - 7,9 миллиарда гривень.

Также в материалах сказано, что в прошлом году сотрудники налоговой провели 4646 плановых проверок налогоплательщиков, 11 867 внеплановых проверок, 5276 встречных сверок, а также 21 789 визитов к плательщикам для документального подтверждения рисков, что меньше аналогичных показателей в 2018 году на 12%, 24%, 17% и 20% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Государственная фискальная служба Украины по итогам проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 34,4 миллиарда гривень налогов и сборов, из которых доначисления по итогам плановых проверок составили 18,9 миллиарда гривень.