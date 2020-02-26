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Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов
12:30 26.02.2020 |
Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов и контрагентов центральных органов государственной власти по заключенным ими коммерческим контрактам.
Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров с изменениями в порядок финансирования расходов по защите прав и интересов Украины в ходе урегулирования споров в иностранных юрисдикциях.
Проект постановления, который предлагает расширить круг расходов на представление интересов страны в иностранных юрисдикциях, правительство намерено рассмотреть на заседании в среду. Речь идет, в частности, о финансировании заграничных командировок уполномоченным лицам Министерства юстиции и других органов, а также закупки книг, изданий, подписки на информационно-аналитические интернет-ресурсы относительно решения международных споров.
Согласно пояснительной записке, текущая статистика обращений иностранных инвесторов с претензиями и исками к государству Украина позволяет предположить, что тенденция подачи новых исков к Украине на основании международных соглашений о содействии и защите иностранных инвестиций будет сохраняться.
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