Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в IV кв.-2019 вырос на 0,2% - Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2019 года составил 239,4 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,2% выше показателя четвертого квартала 2018 года, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины во вторник.

По ее данным, объем услуг, реализованных населению за указанный период, составил 20,4% к общему объему реализованных услуг в стране (за четвертый квартал 2018 года - 20,8%).

Госстат напоминает, что в первом квартале 2019 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 2,7%, во втором квартале - на 3,5%, в третьем квартале - на 6,2%.



Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹:

Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 4 кв 2019г, млн грн В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн Всего² 239366.9 48749.4 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 99396.7 11406.1 Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения 39835.1 4224.3 Грузовой железнодорожный транспорт 4990.9 459.1 Другой пассажирский наземный транспорт 4312.8 3517.4 Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки 14294.5 90.2 Водный транспорт 747.1 2.4 Авиационный транспорт 9368.8 5514.0 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 47080.7 949.5 Почтовая и курьерская деятельность 2365.0 715.9 Временное размещение и организация питания 8511.6 6063.8 Временное размещение 2420.0 1354.2 Деятельность по обеспечению питанием и напитками 6091.6 4709.6 Информация и телекоммуникации 43455.3 13884.1 Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания 1380.1 62.2 Телекоммуникации (электросвязь) 20454.8 12867.4 Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг 12457.1 14.3 Операции с недвижимым имуществом 21778.5 761.3 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 371.2 34.2 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества 20459.1 459.4 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта 948.2 267.7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 31989.0 980.9 Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления 3377.7 105.7 Научные исследования и разработки 2710.4 22.6 Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 11642.1 439.1 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 18774.3 3831.7 Аренда, прокат и лизинг 3368.2 36.1 Деятельность по трудоустройству 1615.7 14.4 Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность 2173.3 714.1 Деятельность охранных служб и проведения расследований 3340.6 104.7 Обслуживание зданий и территорий 5395.4 2771.6 Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги 2881.1 190.8 Образование 5600.4 5083.3 Здравоохранение и предоставление социальной помощи 7026.8 5417.1 Искусство, спорт, развлечения и отдых 1850.6 1093.8 Предоставление других услуг 983.7 227.3

Госстат Украины

¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями

2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.