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Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в IV кв.-2019 вырос на 0,2% - Госстат
19:22 25.02.2020 |
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2019 года составил 239,4 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,2% выше показателя четвертого квартала 2018 года, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины во вторник.
По ее данным, объем услуг, реализованных населению за указанный период, составил 20,4% к общему объему реализованных услуг в стране (за четвертый квартал 2018 года - 20,8%).
Госстат напоминает, что в первом квартале 2019 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 2,7%, во втором квартале - на 3,5%, в третьем квартале - на 6,2%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹:
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 4 кв 2019г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего²
|239366.9
|48749.4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|99396.7
|11406.1
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|39835.1
|4224.3
|Грузовой железнодорожный транспорт
|4990.9
|459.1
|Другой пассажирский наземный транспорт
|4312.8
|3517.4
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|14294.5
|90.2
|Водный транспорт
|747.1
|2.4
|Авиационный транспорт
|9368.8
|5514.0
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|47080.7
|949.5
|Почтовая и курьерская деятельность
|2365.0
|715.9
|Временное размещение и организация питания
|8511.6
|6063.8
|Временное размещение
|2420.0
|1354.2
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|6091.6
|4709.6
|Информация и телекоммуникации
|43455.3
|13884.1
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|1380.1
|62.2
|Телекоммуникации (электросвязь)
|20454.8
|12867.4
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|12457.1
|14.3
|Операции с недвижимым имуществом
|21778.5
|761.3
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|371.2
|34.2
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|20459.1
|459.4
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|948.2
|267.7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|31989.0
|980.9
|Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|3377.7
|105.7
|Научные исследования и разработки
|2710.4
|22.6
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|11642.1
|439.1
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|18774.3
|3831.7
|Аренда, прокат и лизинг
|3368.2
|36.1
|Деятельность по трудоустройству
|1615.7
|14.4
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|2173.3
|714.1
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|3340.6
|104.7
|Обслуживание зданий и территорий
|5395.4
|2771.6
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2881.1
|190.8
|Образование
|5600.4
|5083.3
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|7026.8
|5417.1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1850.6
|1093.8
|Предоставление других услуг
|983.7
|227.3
Госстат Украины
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями
2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.
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