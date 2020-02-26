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Украина по итогам января заняла 12-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel
18:45 25.02.2020 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в январе 2020 года сократила производство стали на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,843 млн тонн, сохранив 12-е место, как и в декабре-2019, в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В январе зафиксировано снижение выплавки стали к январю-2019 в половине стран первой десятки.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам января выглядит следующим образом: Китай (84,269 млн тонн, рост на 7,2%), Индия (9,288 млн тонн, падение на 3,2%), Япония (8,244 млн тонн, рост на 1,3%), США (7,707 млн тонн, рост на 2,5%), РФ (6 млн тонн, падение на 4,1%), Южная Корея (5,753 млн тонн, падение на 8%), Турция (3,014 млн тонн, рост на 17,3%), Иран (2,895 млн тонн, рост на 46,9%), Германия (2,845 млн тонн, падение на 17,7%) и Бразилия (2,680 млн тонн, падение на 11,1%).
Далее следуют Италия (1,874 млн тонн, падение на 4,9%), Украина (1,843 млн тонн, падение на 0,4%), Тайвань (КНР, 1,7 млн тонн, падение на 14,6%), Вьетнам (1,530 млн тонн, падение на 12,4%) и Мексика (1,375 млн тонн, падение на 15,9%).
В январе-2020 64 страны произвели 154,436 млн тонн стали, что на 2,1% выше, чем в январе-2019.
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