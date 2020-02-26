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Россия впервые за восемь лет назначила торгпреда в Украине
18:19 25.02.2020 |
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине. Им стал Андрей Бабко, который до этого занимал должность торгпреда в Армении, сообщил официальный портал правовой информации РФ. Распоряжение о назначении Бабко было подписано еще 18 февраля, но опубликовали его только сегодня, 25 февраля.
Предыдущий постоянный торговый представитель России в Украине Сергей Иванов ушел на пенсию в 2012 году. С тех пор его обязанности выполнял Сергей Соломин, однако официально должность торгпреда оставалась вакантной.
Впрочем, несмотря на торговые войны Украины и России, РФ регулярно отмечала, что отказывается закрывать торговое представительство в нашей стране. При этом экс-замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев заявлял, что "практическая работа очень ограничена в силу того, что торговое представительство должно опираться и на официальные контакты, а они практически заморожены".
Должность постоянного торгового представителя РФ в другой стране предусматривает, что он должен всячески содействовать развитию торговли между странами и, в частности, заниматься изучением экономических и правовых условий и рыночной конъюнктуры страны, а также организовывать визиты делегаций, встречи деловых кругов своей страны и страны пребывания.
Напомним, в 2019 году Украина вышла из ТОП-10 крупнейших торговых партнеров России. За пять лет войны на Донбассе оборот торговли между двумя странами рухнул в пять раз, было введено большое количество санкций и торговых ограничений. Так, Россия регулярно расширяет запрет на ввоз украинских товаров. В Кремле уверяют, что такие меры - это ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.
Так, запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в страну. При этом летом 2019-го Украина вновь дополнила список и запретила к ввозу российский цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальную посуду, а также тракторы, футболки и другие товары. А в декабре-2019 список запрещенных украинских товаров расширила и Россия.
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