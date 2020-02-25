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Всемирный банк предоставил отчет по совершенствованию управления портами Украины
08:02 25.02.2020 |
Эксперты Всемирного банка на запрос Министерства инфраструктуры завершили работу и представили отчет по результатам исследования перспектив совершенствования управления портовой отраслью Украины.
Об этом сообщается на сайте ГП "Администрация морских портов Украины"
"Авторы основательно проанализировали мировой опыт преобразований механизмов портового менеджмента, а также украинские реалии и пришли к выводу, что в процессе дальнейшего реформирования портовой отрасли Администрации морских портов Украины целесообразно обеспечить приближение к модели управления "порт-лендлорд", - говорится в сообщении.
Исследование содержит характеристику отечественной портовой отрасли Украины как морской державы, имеющей системное значение для остального мира в качестве поставщика основных продовольственных товаров, продукции горно-металлургического комплекса, в качестве импортера и экспортера контейнерных грузов.
"Значительное внимание уделено опыту реализации модели «порт-лендлорд» в разных странах мира и его контекстуализованному внедрению в Украине. При анализе международного опыта получения портовыми администрациями более устойчивого контроля над портовыми территориями рассмотрены реальные практики управления земельными ресурсами в портах в «новых» странах членах ЕС из Восточной Европы, которые имели во многом схожие с Украиной исходные условия в начале реформы: Румыния, Болгария, Словения, Польша, Хорватия, страны Балтии", - отмечают в АМПУ.
Аналитики Всемирного банка отмечают, что нынешняя ситуация в украинских портах не укладывается ни в одну из четырех классических моделей управления портовой отраслью. На примере порта Южный эксперты проиллюстрировали фрагментированное землевладение и землепользование в морских портах (распределено между органами местной власти, областными государственными администрациями, частными субъектами).
«Для привлечения новых инвестиций и реализации масштабных проектов по развитию портовой инфраструктуры необходимо упорядочить земельные правоотношения в портах», - отмечают эксперты.
В отчете также говорится о возможности для консолидации контроля над землевладением и землепользованием, представленных в рамках законодательства Украины в разрезе возможных форм и правовых аспектов, связанных с планированием и развитием портовых территорий.
Заключительный раздел исследования содержит анализ возможных путей реформирования портовой отрасли Украины и, в частности, портов стратегического значения, а также корпоратизации АМПУ с целью повышения эффективности управления украинскими морскими портами.
Полная версия исследования «Совершенствование управления портовой отраслью Украины» доступна по этой ссылке.
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