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В 2019 году Госгеонедра предоставили 124 специальные разрешения, из них 35 было продано на электронных торгах
21:41 24.02.2020 |
Государственная служба геологии и недр сосредоточится на трех направлениях работы: преодоление коррупции и восстановление доверия, эффективное использование недр, предложение объектов для инвестирования.
Об этом во время отчета за 2019 год, который был представлен в Укринформе, сказал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
"65% заявлений, которые заходили в службу, в 2019 году получали отказ. Половина из них получала отказ два или более раз. Учитывая это, мы сосредоточились на трех направлениях: преодоление коррупции и восстановление доверия, эффективное использование недр, предложение объектов для инвестирования", - сказал Опімах.
По его мнению, результатом этого станут нивелирования субъективности и избирательности в работе Службы, пробуждение "спящих" лицензий и снятие искусственных барьеров в законодательстве, привлечения инвестиций в разработку украинских недр.
"В 2019 году Госгеонедра предоставили 124 специальные разрешения, из них 35 было продано на электронных торгах. Размер поступлений в бюджеты в результате продажи разрешений на электронных аукционах составляет 503,9 млн грн. Общая запланированная сумма поступлений на 2020 год - 750 млн грн", - рассказал Опимах.
Как сообщалось, в ноябре 2019 года Роман Опимах по результатам конкурса был назначен на вакантную должность председателя Государственной службы геологии и недр.
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