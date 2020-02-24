Рост капинвестиций в Украине в 2019 г. замедлился до 15,5% - Госстат

В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% - в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.
В 2018 году тенденция была обратной – рост в течение года замедлился: 37,4% – в первом квартале, 18,4% – во втором, 9,9% – в третьем и небольшое ускорение в четвертом – до 10,5%.
Госстат уточнил, что за минувший год было освоено 584,4 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2019 году было зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях.
Согласно статистике, капитальные инвестиции в минувшем году уменьшились в Хмельницкой (на 5,8%), Ривненской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций за прошлый год зафиксирован во временном размещении и организации питания - на 48,7%, здравоохранении и соцпомощи – на 46,6%, промышленности – 34,7%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 31,4%.
При этом в сфере информации и телекоммуникаций падение капинвестиций составило 16,6% (из-за электросвязи при росте IT, издательского и кинобизнеса), сельском хозяйстве – 10%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 3,4% (в том числе в почтовой и курьерской – на 83,2%).
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время это ниже показателей прошлого года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.
Этого удалось добиться за счет роста доли капинвестиций из государственного и местных бюджетов соответственно с 4% до 5% и с 8,7% до 9,6%, кредитов банков и других займов – с 6,7% до 7%, средств иностранных инвесторов – с 0,3% до 0,6%.
Капитальные инвестиции по видам активов 2019г: в фактических ценах, млн грн
|Всего
|январь-март
|январь-июнь
|январь-сентябрь
|январь-декабрь
|Капитальные инвестиции¹
|108298,0
|233995,5
|379203,1
|584448,6
|Инвестиции в материальные активы
|102653,6
|223986,0
|364774,5
|563573,1
|жилые здания
|11664,0
|24457,2
|38404,2
|55623,6
|нежилые сооружения
|13503,1
|31181,7
|54628,2
|89717,7
|инженерные сооружения
|20159,8
|46295,6
|79879,0
|131910,5
|машины, оборудование и инвентарь
|37712,5
|82715,0
|131531,3
|198709,5
|транспортные средства
|14994,1
|29127,9
|44156,4
|63319,1
|земля
|311,7
|840,5
|1207,3
|1866,0
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|929,9
|1921,1
|2886,3
|4101,2
|другие материальные активы
|3378,5
|7447,0
|12081,8
|18325,5
|инвестиции в нематериальные активы
|5644,4
|10009,5
|14428,6
|20875,5
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|2076,7
|4377,9
|6619,7
|9886,6
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|2656,4
|4070,8
|5622,3
|7525,3
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по видам активов в 2019 г к общему объему, %
|Всего
|январь-март
|январь-июнь
|январь-сентябрь
|январь-декабрь
|Капитальные инвестиции¹
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|94,8
|95,7
|96,2
|96,4
|жилые здания
|10,8
|10,5
|10,1
|9,5
|нежилые сооружения
|12,5
|13,3
|14,4
|15,4
|инженерные сооружения
|18,6
|19,8
|21,1
|22,6
|машины, оборудование и инвентарь
|34,8
|35,3
|34,7
|34,0
|транспортные средства
|13,8
|12,4
|11,6
|10,8
|земля
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|0,9
|0,8
|0,8
|0,7
|другие материальные активы
|3,1
|3,2
|3,2
|3,1
|инвестиции в нематериальные активы
|5,2
|4,3
|3,8
|3,6
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|1,9
|1,9
|1,7
|1,7
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|2,5
|1,7
|1,5
|1,3
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2019г. в фактических ценах, млн грн
|январь-март
|январь-июнь
|январь-сентябрь
|январь-декабрь
|Всего¹
|108298,0
|233995,5
|379203,1
|584448,6
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|1904,8
|6147,6
|13272,6
|29536,7
|средств местных бюджетов
|4557,2
|14912,6
|29719,3
|56047,5
|собственных средств предприятий и организаций
|80235,1
|171640,9
|270829,6
|397771,5
|кредиты банков и другие займы
|9858,8
|17962,0
|26817,3
|40983,1
|средства иностранных инвесторов
|1400,1
|1926,4
|2702,2
|3541,4
|средств населения на жилищное строительство
|7548,2
|15370,4
|23468,2
|32666,4
|других источников финансирования
|2793,8
|6035,6
|12393,9
|23902,0
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2019г к общему объему, %
|январь-март
|январь-июнь
|январь-сентябрь
|январь-декабрь
|Всего¹
|100,0
|100,0
|100,0
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|1,7
|2,6
|3,5
|5,0
|средств местных бюджетов
|4,2
|6,4
|7,8
|9,6
|собственных средств предприятий и организаций
|74,1
|73,3
|71,4
|68,1
|кредиты банков и другие займы
|9,1
|7,7
|7,1
|7,0
|средства иностранных инвесторов
|1,3
|0,8
|0,7
|0,6
|средств населения на жилищное строительство
|7,0
|6,6
|6,2
|5,6
|других источников финансирования
|2,6
|2,6
|3,3
|4,1
Данные: Госстат
Индексы капитальных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2019г. (в % к соответствующему кварталу предыдущего года)
|1 квартал
|2 квартал
|3 квартал
|4 квартал
|Всего¹
|117,8
|107,5
|112,7
|121,2
|Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство
|102,1
|83,0
|84,4
|92,9
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|102,8
|83,1
|84,7
|93,4
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|57,3
|67,6
|56,4
|60,3
|Рыболовство, рыбоводство
|53,3
|361,1
|37,8
|33,3
|Промышленность
|132,0
|129,7
|123,2
|147,2
|Строительство
|103,4
|106,5
|106,8
|119,7
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|118,9
|95,8
|123,7
|80,5
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|131,5
|112,2
|161,1
|123,8
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|108,4
|97,0
|98,9
|86,6
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|137,9
|90,5
|178,8
|70,8
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|120,8
|89,8
|89,9
|90,7
|Наземный и трубопроводный транспорт
|126,2
|83,2
|78,2
|81,4
|водный транспорт
|166,8
|159,7
|136,8
|87,2
|Авиационный транспорт
|92,2
|146,3
|92,2
|112,6
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|120,0
|97,1
|112,5
|114,6
|Почтовая и курьерская деятельность
|20,6
|6,1
|28,0
|25,8
|Временное размещения и организация питания
|257,2
|160,6
|120,8
|114,0
|-временное размещение
|80,6
|106,1
|95,7
|130,8
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|455,6
|219,5
|143,6
|103,3
|Информация и телекоммуникации
|57,7
|67,6
|118,1
|100,4
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|142,5
|127,7
|142,7
|102,9
|Телекоммуникации (электросвязь)
|37,1
|53,6
|109,0
|88,7
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|147,1
|109,9
|129,7
|169,6
|Финансовая и страховая деятельность
|75,4
|90,5
|115,9
|121,8
|Операции с недвижимостью
|114,7
|107,5
|115,0
|110,2
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|188,7
|148,1
|124,0
|116,3
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|181,4
|150,5
|113,3
|112,6
|Научные достижения и разработки
|242,5
|125,2
|177,0
|146,5
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|155,3
|158,2
|125,5
|90,6
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|140,7
|91,8
|138,2
|178,2
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|186,7
|131,6
|124,9
|126,1
|Образование
|124,6
|121,5
|122,8
|141,2
|Здравоохранение и социальная помощь
|135,9
|122,0
|138,5
|163,1
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|244,3
|100,4
|83,5
|115,4
|Предоставление других видов услуг
|71,5
|74,6
|172,5
|146,8
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС.