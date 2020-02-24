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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рост капинвестиций в Украине в 2019 г. замедлился до 15,5% - Госстат

 

Капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% - в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.

В 2018 году тенденция была обратной – рост в течение года замедлился: 37,4% – в первом квартале, 18,4% – во втором, 9,9% – в третьем и небольшое ускорение в четвертом – до 10,5%.

Госстат уточнил, что за минувший год было освоено 584,4 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2019 году было зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях.

Согласно статистике, капитальные инвестиции в минувшем году уменьшились в Хмельницкой (на 5,8%), Ривненской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций за прошлый год зафиксирован во временном размещении и организации питания - на 48,7%, здравоохранении и соцпомощи – на 46,6%, промышленности – 34,7%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 31,4%.

При этом в сфере информации и телекоммуникаций падение капинвестиций составило 16,6% (из-за электросвязи при росте IT, издательского и кинобизнеса), сельском хозяйстве – 10%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 3,4% (в том числе в почтовой и курьерской – на 83,2%).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время это ниже показателей прошлого года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.

Этого удалось добиться за счет роста доли капинвестиций из государственного и местных бюджетов соответственно с 4% до 5% и с 8,7% до 9,6%, кредитов банков и других займов – с 6,7% до 7%, средств иностранных инвесторов – с 0,3% до 0,6%.


Капитальные инвестиции по видам активов 2019г: в фактических ценах, млн грн

Всего январь-мартянварь-июньянварь-сентябрьянварь-декабрь
Капитальные инвестиции¹108298,0233995,5379203,1584448,6
Инвестиции в материальные активы 102653,6 223986,0 364774,5 563573,1
жилые здания 11664,0 24457,2 38404,2 55623,6
нежилые сооружения 13503,1 31181,7 54628,2 89717,7
инженерные сооружения 20159,8 46295,6 79879,0 131910,5
машины, оборудование и инвентарь 37712,5 82715,0 131531,3 198709,5
транспортные средства 14994,1 29127,9 44156,4 63319,1
земля 311,7 840,5 1207,3 1866,0
долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 929,9 1921,1 2886,3 4101,2
другие материальные активы 3378,5 7447,0 12081,8 18325,5
инвестиции в нематериальные активы 5644,4 10009,5 14428,6 20875,5
из них     
программное обеспечение и базы данных 2076,7 4377,9 6619,7 9886,6
права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 2656,4 4070,8 5622,3 7525,3

Данные: Госстат


Капитальные инвестиции по видам активов в 2019 г к общему объему, %

Всего январь-мартянварь-июньянварь-сентябрьянварь-декабрь
Капитальные инвестиции¹100,0 100,0 100,0100,0
Инвестиции в материальные активы 94,8 95,7 96,2 96,4
жилые здания 10,8 10,5 10,1 9,5
нежилые сооружения 12,5 13,3 14,4 15,4
инженерные сооружения 18,6 19,8 21,1 22,6
машины, оборудование и инвентарь 34,8 35,3 34,7 34,0
транспортные средства 13,8 12,4 11,6 10,8
земля 0,3 0,4 0,3 0,3
долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 0,9 0,8 0,8 0,7
другие материальные активы 3,1 3,2 3,2 3,1
инвестиции в нематериальные активы 5,2 4,3 3,8 3,6
из них     
программное обеспечение и базы данных 1,9 1,9 1,7 1,7
права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 2,5 1,7 1,5 1,3

Данные: Госстат


Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2019г. в фактических ценах, млн грн

 январь-мартянварь-июньянварь-сентябрьянварь-декабрь
Всего¹108298,0233995,5379203,1584448,6
в т.ч. за счет     
средств государственного бюджета 1904,8 6147,6 13272,6 29536,7
средств местных бюджетов 4557,2 14912,6 29719,3 56047,5
собственных средств предприятий и организаций 80235,1 171640,9 270829,6 397771,5
кредиты банков и другие займы 9858,8 17962,0 26817,3 40983,1
средства иностранных инвесторов 1400,1 1926,4 2702,2 3541,4
средств населения на жилищное строительство 7548,2 15370,4 23468,2 32666,4
других источников финансирования 2793,8 6035,6 12393,9 23902,0

Данные: Госстат


Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2019г к общему объему, %

 январь-мартянварь-июньянварь-сентябрьянварь-декабрь
Всего¹100,0100,0100,0100,0
в т.ч. за счет     
средств государственного бюджета 1,7 2,6 3,5 5,0
средств местных бюджетов 4,2 6,4 7,8 9,6
собственных средств предприятий и организаций 74,1 73,3 71,4 68,1
кредиты банков и другие займы 9,1 7,7 7,1 7,0
средства иностранных инвесторов 1,3 0,8 0,7 0,6
средств населения на жилищное строительство 7,0 6,6 6,2 5,6
других источников финансирования 2,6 2,6 3,3 4,1

Данные: Госстат


Индексы капитальных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2019г. (в % к соответствующему кварталу предыдущего года)

 1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
Всего¹117,8107,5112,7121,2
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство 102,1 83,0 84,4 92,9
-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 102,8 83,1 84,7 93,4
Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 57,3 67,6 56,4 60,3
Рыболовство, рыбоводство 53,3 361,1 37,8 33,3
Промышленность 132,0 129,7 123,2 147,2
Строительство 103,4 106,5 106,8 119,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 118,9 95,8 123,7 80,5
Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 131,5 112,2 161,1 123,8
Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 108,4 97,0 98,9 86,6
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 137,9 90,5 178,8 70,8
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 120,8 89,8 89,9 90,7
Наземный и трубопроводный транспорт 126,2 83,2 78,2 81,4
водный транспорт 166,8 159,7 136,8 87,2
Авиационный транспорт 92,2 146,3 92,2 112,6
Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 120,0 97,1 112,5 114,6
Почтовая и курьерская деятельность 20,6 6,1 28,0 25,8
Временное размещения и организация питания 257,2 160,6 120,8 114,0
-временное размещение 80,6 106,1 95,7 130,8
- деятельность и обеспечение пищей и напитками 455,6 219,5 143,6 103,3
Информация и телекоммуникации 57,7 67,6 118,1 100,4
Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 142,5 127,7 142,7 102,9
Телекоммуникации (электросвязь) 37,1 53,6 109,0 88,7
Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 147,1 109,9 129,7 169,6
Финансовая и страховая деятельность 75,4 90,5 115,9 121,8
Операции с недвижимостью 114,7 107,5 115,0 110,2
Профессиональная, научная и техническая деятельность 188,7 148,1 124,0 116,3
Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 181,4 150,5 113,3 112,6
Научные достижения и разработки 242,5 125,2 177,0 146,5
Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 155,3 158,2 125,5 90,6
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 140,7 91,8 138,2 178,2
Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 186,7 131,6 124,9 126,1
Образование 124,6 121,5 122,8 141,2
Здравоохранение и социальная помощь 135,9 122,0 138,5 163,1
Искусство, спорт, развлечение и отдых 244,3 100,4 83,5 115,4
Предоставление других видов услуг 71,5 74,6 172,5 146,8

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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