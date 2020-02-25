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Morgan Stanley улучшил прогноз роста экономики Украины в 2020г. до 3,6% ВВП
09:32 25.02.2020 |
Morgan Stanley улучшил прогноз роста украинской экономики в 2020 году до 3,6% ВВП с 3,2% ВВП в октябрськом прогнозе, свидетельствуют материалы отчета банка, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Как прогнозируют аналитики, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,9%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 3,6%.
"Мы считаем, что, в конечном счете, парламент примет земельную реформу и возобновит сотрудничество с МВФ в первом полугодии 2020 года", - указано в отчете.
Аналитики отметили, что рост экономики будут стимулировать открытие рынка земли, рост инвестиций и производительности. При этом низкая инфляция будет поддерживать доходы домашних хозяйств, а более низкие процентные ставки - розничное и корпоративное кредитование.
"Однако, учитывая текущие темпы реформ, цель кумулятивного роста ВВП на 40% за пять лет выглядит амбициозной", - отметили в Morgan Stanley.
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