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Милованов допускает разделение своего министерства
08:13 24.02.2020 |
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов допускает отделение Министерства аграрного развития, но уже после завершения земельной реформы.
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
«Сейчас проводится реформа земли, реформа аграрного рынка. После того как реформа закончится, будет запущен рынок, я может и поддержу ситуацию, когда мы создадим министерство АПК - новое», - сказал министр.
Также Милованов отметил, что до объединения Министерства экономического развития и Министерства агропромышленного комплекса последнее было «коррупционной структурой».
«Мы взяли министерство АПК в ужасном состоянии: на государственных предприятиях воруют, мы это останавливаем..., также там продавали за «откаты» государственную поддержку, мы это остановили. На самом деле, в том министерстве нечего было спасать, его нужно было закрывать», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, после создания нового правительства в августе 2019 года бывшие Министерство экономического развития и Министерство агропромышленного комплекса были объединены в единое Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое и возглавил Милованов.
Однако во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости переформатировать некоторые министерства. По словам главы государства, время показало, что некоторые министерства все же стоит разделить.
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