Запуск рынка земли не является условием для получения Украиной новой программы МВФ – Милованов

Запуск рынка земли не является условием для положительного решения Международного валютного фонда об утверждении новой программы сотрудничества с Украиной.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире одного из телеканалов.

«Этого, как условия получения программы, нет. Есть определенные законопроекты, которые связаны с рынком земли. Здесь важно знать, что главное желание Фонда - сделать так, чтобы для малого и среднего бизнеса были или равные условия, или лучше условия. Но предварительного условия по рынку земли нет в тех договоренностях с МВФ», - сказал он.

Милованов отметил, что новая программа сотрудничества с МВФ будет положительным сигналом для инвесторов, что в Украину можно вкладывать деньги.

«Я думаю, что там сумма не достаточно большая, даже по сравнению с теми 50 миллиардами, которые нам нужны, резервы Национального банка высоки сегодня. Это же не 5 или 10 миллиардов, как бывает, сейчас у нас 25-26 миллиардов долларов резерв Национального банка. Поэтому сама сумма для нас не является критичной с экономической точки зрения... Что важно в МВФ - то, что они сертифицируют для инвесторов, что экономическая политика правительства правильная. Для этого нам по сути нужна программа», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве на этой неделе, 20 февраля. По информации украинского представительства Фонда, команда экспертов МВФ прибыла в Киев для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена.

Председатель НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения назвал принятие в Украине законов о невозможности возврата обанкротившегося банка прежним владельцам и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект. Всего в законопроект ко второму чтению подано более 4 тысяч поправок.