В Счетной палате назвали причину «торможения» бюджетных расходов на 2,2 миллиарда

В январе 2020 года не проведено расходов государственного бюджета и не предоставлено кредитов на 2,2 млрд гривень. Есть риск непроведения соответствующих расходов и в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана.

"Более 40% паспортов бюджетных программ до сих пор не утверждены. Вследствие отсутствия паспортов в январе не проведено расходов и не предоставлено кредитов на 2,2 млрд гривень", - сказал Пацкан.

Он пояснил, что в этом году предельный срок утверждения паспортов бюджетных программ - 17 февраля, однако в Государственную казначейскую службу по состоянию на 20 февраля не подано 198 из 486 паспортов бюджетных программ.

По информации Счетной палаты, по бюджетным программам Министерства инфраструктуры Украины не подано 92% паспортов, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины - 91%, Национальной академии аграрных наук - 75%, Министерства образования и науки - 72%, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства - 68%.

Пацкан добавил, что возрос риск непроведения и в феврале предусмотренных расходов и непредоставления кредитов на общую сумму 1,7 млрд гривень.

Он напомнил, что в декабре прошлого года правительство определило 38 бюджетных программ, по которым до 31 января 2020 года включительно должно был утвердить новые порядки использования средств.

"По состоянию на 17 февраля этого года утверждены лишь 5 порядков использования средств. При отсутствии порядка невозможно разработать и утвердить паспорт бюджетной программы", - подытожил председатель Счетной палаты.