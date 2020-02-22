Финансовые новости
- |
- 22.02.20
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Счетной палате назвали причину «торможения» бюджетных расходов на 2,2 миллиарда
23:00 21.02.2020 |
В январе 2020 года не проведено расходов государственного бюджета и не предоставлено кредитов на 2,2 млрд гривень. Есть риск непроведения соответствующих расходов и в феврале.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана.
"Более 40% паспортов бюджетных программ до сих пор не утверждены. Вследствие отсутствия паспортов в январе не проведено расходов и не предоставлено кредитов на 2,2 млрд гривень", - сказал Пацкан.
Он пояснил, что в этом году предельный срок утверждения паспортов бюджетных программ - 17 февраля, однако в Государственную казначейскую службу по состоянию на 20 февраля не подано 198 из 486 паспортов бюджетных программ.
По информации Счетной палаты, по бюджетным программам Министерства инфраструктуры Украины не подано 92% паспортов, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины - 91%, Национальной академии аграрных наук - 75%, Министерства образования и науки - 72%, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства - 68%.
Пацкан добавил, что возрос риск непроведения и в феврале предусмотренных расходов и непредоставления кредитов на общую сумму 1,7 млрд гривень.
Он напомнил, что в декабре прошлого года правительство определило 38 бюджетных программ, по которым до 31 января 2020 года включительно должно был утвердить новые порядки использования средств.
"По состоянию на 17 февраля этого года утверждены лишь 5 порядков использования средств. При отсутствии порядка невозможно разработать и утвердить паспорт бюджетной программы", - подытожил председатель Счетной палаты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отказ от Минска: Как Пристайко ставит под угрозу санкции ЕС против России
|Банкиры рассказали, как будут замораживать деньги на счетах украинцев
|На радость Портнову: Зачем Венедиктова хочет открыть путь к арестам майдановцев
|Смотрящие от Зеленского: Как «Слуга народа» готовится к местным выборам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Счетной палате назвали причину «торможения» бюджетных расходов на 2,2 миллиарда
|«Укрэнерго» не выполнил рекомендации Минэнерго о прекращении импорта тока, - Оржель
|Оборот розничной торговли Украины в январе 2020г вырос на 12,1% - Госстат
|Наиболее агрессивную ценовую политику в розничной реализации газа ведут «Приват», UPG и «Авантаж» - эксперт
|«Нафтогаз» в марте снизит цену на газ для промышленности на 11,6-14,6%
|Невыполнение госбюджета-2019 стало максимальным с 2015 года – Счетная палата
Это интересно
|Facebook обвиняют в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов
|Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»
|Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса
|Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач
|ЕС регламентирует работы в области искусственного интеллекта
|Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большинстве стран Европы
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей