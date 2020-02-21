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Рынок металлопроката Украины в 2019г сократился на 13%, почти треть по-прежнему приходится на импорт
15:43 21.02.2020 |
Украинские предприятия в 2019 году сократили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с предыдущим годом - до 4 млн 685,3 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" в пятницу, за прошлый год импортировано 1 млн 419,3 тыс. тонн, или 30,3% внутреннего рынка потребления металлопроката.
"За январь-декабрь 2019 года внутренним потребителям поставлено 4 млн 685,3 тыс. тонн металлопроката, из которых 1 млн 419,3 тыс. тонн, или 30,3%, приходится на импорт. За 2018 год внутренний рынок потребил 5,394 млн тонн, из них 1,442 млн тонн, или 26,7%, импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2019 года снижение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-декабря 2018 года составило 13,1%, доля же импортной составляющей несколько возросла - на 1,6%", - уточняет пресс-служба объединения.
Кроме того, сообщается, что структура импорта в 2019 году характеризуется заметным доминированием плоского проката над сортовым (55,29% и 41,87% соответственно), тогда как в 2018 году доминирование плоского проката над сортовым было менее существенным - 51,05% и 45,9% соответственно.
По данным "Укрметаллургпрома", в целом за 2019 год украинскими метпредприятиями произведено 18,20 млн тонн металлопроката (99,1% относительно 2018 года), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 14,94 млн тонн, или 82,1%. В 2018 году доля экспорта составила 78,5% - 14,42 млн тонн при общем производстве металлопроката 18,37 млн тонн.
На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 2019 год пришлось 47,18%, что превышает показатель 2018 года (43,64%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках прошлого года немного ниже показателя 2018 год (32,80% и 34,89% соответственно), доля сортового проката в поставках на внешние рынки за 2019 год также несколько ниже, чем в предыдущий год (20,02% и 21,46%).
Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в 2019 году, по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (34,2%), Африки (16,6%) и Ближнего Востока (10,7%).
Среди металлургических импортеров 2019 года первое место занимает СНГ (45,3%), на втором ЕС (19,9%), на третьем - страны Азии (18,4%).
Как сообщалось, украинские предприятия в 2018 году нарастили потребление металлопроката на 6,36% по сравнению с 2017 годом - до 5,368 млн тонн, импортировав 1,442 млн тонн, что составило 26,9% внутреннего рынка металлопроката.
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