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Премьер анонсировал пересмотр госбюджета уже весной
11:40 21.02.2020 |
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что в ближайшее время будет пересмотрен макроэкономический прогноз, что повлечет необходимость внести весной соответствующие изменения в государственный бюджет на 2020 год.
Об этом он заявил во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады.
"Сейчас, конечно, его нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру (бюджета - УНИАН), чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", - сказал Гончарук.
Премьер отметил, что в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних.
Как сообщал УНИАН, осенью 2019 года Минэкономики представило обновленный макропрогноз по Украине на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предусмотрен на уровне 27 гривень за доллар.
Доходы государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 миллиарда гривень, что на 25% ниже планового показателя на этот период. По сообщению Министерства финансов, главной причиной недовыполнения по доходам стали существенные изменения макроэкономических показателей Украины по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
Премьер-министр Гончарук объяснил недовыполнение бюджета в январе укреплением гривни и теплой зимой. Он отметил, что бюджет ранее планировался по более высокому курсу доллара, что и вызвало несоответствия.
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