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Оборот розничной торговли Украины в январе 2020г вырос на 12,1% - Госстат
09:11 21.02.2020 |
Товарооборот розничной торговли Украины в январе 2020 года в сопоставимых ценах увеличился на 12,1% по сравнению с январем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
По ее данным, в январе-2020 оборот розничной торговли по сравнению с декабрем-2019 снизился на 21,9%.
Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі по регіонах
|
(відсотків)
|
Січень 2020
до січня 2019
|Україна
|
112,1
|
Вінницька
|
112,1
|
Волинська
|
110,6
|
Дніпропетровська
|
114,3
|
Донецька
|
110,3
|
Житомирська
|
113,3
|
Закарпатська
|
103,5
|
Запорізька
|
117,7
|
Івано-Франківська
|
110,6
|
Київська
|
115,4
|
Кіровоградська
|
116,0
|
Луганська
|
105,8
|
Львівська
|
114,8
|
Миколаївська
|
112,3
|
Одеська
|
110,9
|
Полтавська
|
114,1
|
Рівненська
|
113,2
|
Сумська
|
112,5
|
Тернопільська
|
117,4
|
Харківська
|
111,3
|
Херсонська
|
114,0
|
Хмельницька
|
115,4
|
Черкаська
|
110,6
|
Чернівецька
|
114,9
|
Чернігівська
|
108,4
|
м. Київ
|
110,7
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
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