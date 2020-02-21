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Украина рассматривает возможность повысить пошлины сверх лимитов ВТО вслед за США - торгпред
09:04 21.02.2020 |
Украина имеет полное право повысить пошлины сверх лимитов Всемирной организации торговли (ВТО) вслед за Соединенными Штатами, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.
"Намерение Трампа увеличить пошлины выше, чем разрешено ВТО - наиболее обсуждаемая новость в Женеве. И мы серьезно смотрим на такую возможность. Украина имеет полное моральное (к сожалению, не юридическое) право сделать так же, потому что мы были откровенно обмануты обещаниями развитых стран снизить свои тарифы, когда вступали в ВТО, и когда еще была надежда на Дохийский раунд переговоров", - написал Качка в Facebook в четверг.
Ранее Качка отмечал отсутствие партнерского формата переговоров с европейскими коллегами.
"Устали не от европейского выбора, а от неоколониализма ЕС в некоторых случаях, который проявляется в иногда совсем безосновательном интеллектуальном превосходстве. Вернуться вновь в партнерский формат сложно, но возможно. И прогресс есть. Но все зависит от работы над собственными ошибками, нашими и ЕСовскими", - написал торгпред.
Ранее сообщалось, что США взвешивают возможность увеличить потолок пошлин, что приведет к пересмотру отношений с другими членами ВТО.
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