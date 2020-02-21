Приложение «Дія» уже загрузили более 1,5 миллиона украинцев

Мобильное приложение государственных услуг "Дія" на сегодня загрузили более 1,5 миллиона украинцев, из которых 1,2 миллиона авторизовались и подали запросы на электронные водительские удостоверения и технические паспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", с помощью сервисов которого авторизуются более 70% пользователей приложения "Дія".

Отмечается, что почти 907 тысяч украинцев вошли в сервис через мобильный банк Приват24, в то время как 360 тысяч украинцев авторизовались в приложении с помощью других банков.

По информации "ПриватБанка", пользователи приложения получили 655 тысяч электронных водительских прав и 643 тысячи цифровых техпаспортов на авто.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 февраля запустил мобильное приложение "Дія" в рамках реализации проекта "Государство в смартфоне".

На первом этапе пользователи смогут с помощью приложения предъявлять удостоверение водителя и свидетельство о регистрации автомобиля в смартфоне.

В ближайшем будущем украинцы с помощью приложения получат доступ к цифровым паспортам.