Финансовые новости
- |
- 21.02.20
- |
- 07:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Приложение «Дія» уже загрузили более 1,5 миллиона украинцев
23:13 20.02.2020 |
Мобильное приложение государственных услуг "Дія" на сегодня загрузили более 1,5 миллиона украинцев, из которых 1,2 миллиона авторизовались и подали запросы на электронные водительские удостоверения и технические паспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", с помощью сервисов которого авторизуются более 70% пользователей приложения "Дія".
Отмечается, что почти 907 тысяч украинцев вошли в сервис через мобильный банк Приват24, в то время как 360 тысяч украинцев авторизовались в приложении с помощью других банков.
По информации "ПриватБанка", пользователи приложения получили 655 тысяч электронных водительских прав и 643 тысячи цифровых техпаспортов на авто.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 февраля запустил мобильное приложение "Дія" в рамках реализации проекта "Государство в смартфоне".
На первом этапе пользователи смогут с помощью приложения предъявлять удостоверение водителя и свидетельство о регистрации автомобиля в смартфоне.
В ближайшем будущем украинцы с помощью приложения получат доступ к цифровым паспортам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия боя под Золотым: Как Россия испытала Зеленского на прочность
|Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку
|Чем обернется дело Шабунина для него и Сытника
|Как изменится платежка, когда газ начнут считать по-новому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Более 150 стран признают действенной систему контроля за качеством продуктов в Украине
|Приложение «Дія» уже загрузили более 1,5 миллиона украинцев
|Энергомодернизацию перевернули с головы на ноги. Как по-новому будет финансироваться программа реновации жилья
|Импорт легковых авто в Украину в прошлом году вырос в 2,4 раза
|Нам не хватает ликвидной вторичной кривой - и это следующий этап развития рынка ОВГЗ – Буца
|У нас есть определенная гибкость, чтобы не привлекать по любой цене - правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Буца
Это интересно
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
|Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования
|Список смартфонов поддерживаемых Google Stadia расширится за счёт устройств Samsung
|В следующем году SpaceX и Space Adventures займутся космическим туризмом
|У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
|Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта