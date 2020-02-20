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Импорт легковых авто в Украину в прошлом году вырос в 2,4 раза
18:03 20.02.2020 |
В прошлом году импорт легковых автомобилей обошелся Украине в 3,6 млрд. дол. США, сообщает Укравтопром. На эту сумму за год в страну в режиме импорта было ввезено около 544 тыс. машин, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 г.
При этом закупки новых легковых выросли на 28% до 95,6 тыс. шт., а импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 448,4 тыс. шт.
Наиболее крупным поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония. Из страны восходящего солнца в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму $469,3 млн.
На подержанных автомобилях больше всех заработала Германия, из которой украинцы импортировали 118,6 тыс. легковых авто с пробегом, оставив в ФРГ более $535,9 млн.
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